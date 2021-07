Zakaria queria cortar o remate de Jordi Alba mas acabou por trair Sommer no Suíça-Espanha

A seleção espanhola adiantou-se cedo no marcador diante da Suíça, no primeiro jogo dos 'quartos' do Euro'2020, graças a Zakaria. Na sequência de um canto batido por Koke, a bola chegou a Jordi Alba que rematou forte, e de primeira, ainda fora da área e o médio suíço, na tentativa de cortar a bola para canto, acabou por trair o guarda-redes Sommer, que ficou pregado ao relvado. É o 10.º autogolo no Euro'2020. [Vídeo: VSports]