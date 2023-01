Zé Carlos apresentado no Gil Vicente: «Fazia questão de voltar a esta casa onde fui muito feliz»

A carregar o vídeo ...

Zé Carlos foi este sábado apresentado como novo reforço do Gil Vicente por empréstimo do Sp. Braga até ao final da presente temporada. Em declarações aos meios de comunicação do clube de Barcelos, o novo reforço vincou o porquê de estar de regresso ao clube. "É muito bom estar de volta. Fui muito bem recebido pelos meus companheiros, pelo míster e pela equipa técnica. Fazia questão de voltar a esta casa onde fui muito feliz. Vivi aqui coisas inesquecíveis que eu vou guardar para sempre na minha carreira e na minha vida. Acho que o mais importante agora é focarmo-nos naquilo que é este ano, na realidade que estamos a viver este ano, o que podemos fazer este ano, porque eu sei que ainda o vamos conseguir realizar, e atingir bons objetivos. Vamos ter batalhas duras mas tenho a certeza que no final vamos sair vitoriosos", disse. [Vídeo: Gil Vicente]