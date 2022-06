Zé Turbo falou da mãe no balneário do Nantong Zhiyun e recebeu... uma ovação

A carregar o vídeo ...

Zé Turbo, atualmente no Nantong Zhiyun, da China, partilhou nas redes sociais uma mensagem dedicada à sua mãe e dita no balneário após um jogo. "Parabéns mamã. Peço a Deus que te dê muita saúde porque se existe alguém no mundo que merece presenciar tudo o que está a acontecer na minha vida és tu dona Daniela... Hoje não consegui marcar um golo para ti como tanto queria, mas fica a saber que o melhor golo da minha vida foi e sempre será eu poder gabar-me de que sou o teu filho e de saber que tu és a minha mãe.... Orgulho-me tanto de ser o teu filho, orgulho-me tanto da educação que me deste… Continua a lutar, a ser forte, que no final tudo vai correr bem e vais conseguir desfrutar de tudo o que está a acontecer", escreveu na legenda o jogador que foi internacional pela Seleção portuguesa em sub-19 e sub-20 e que optou por representar a seleção da Guiné-Bissau.