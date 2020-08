A carregar o vídeo ...

O Manchester United segue para as meias-finais da Liga Europa, após afastar o FC Copenhaga. No final do encontro, na segunda-feira, Zeca, médio do Copenhaga naturalizado grego, agradeceu a Solskjaer o trabalho realizado à frente dos red devils. "Ele está a ajudar", respondeu o técnico apontando para Bruno Fernandes.