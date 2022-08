Zequinha tinha "sarredinha e carrapau fresquinho" mas Semedo não quis: a forma original de apresentar a camisola do V. Setúbal

A carregar o vídeo ...

Zequinha e Semedo uniram-se para revelar as novas camisolas do V. Setúbal. Fazendo uso do sotaque sadino, o avançado ofereceu, em pleno mercado, "sarredinha e carrapau fresquinho" ao defesa, mas este rejeitou. Em troca... havia a nova indumentária. O vídeo promocional partilhado nas redes sociais do Vitória tem sido aclamado pelos adeptos vitorianos.