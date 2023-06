A carregar o vídeo ...

Zharnel Hughes bateu este sábado, no NYC Grand Prix, o recorde britânico dos 100 metros, ao correr a distância em 9.83 segundos. Hughes, de 27 anos, passa a ser o segundo melhor europeu da história, apenas atrás do campeão olímpico Marcell Jacobs (9.80) e agora à frente de Francis Obikwelu, que desce ao terceiro posto com os seus 9.86 segundos de Atenas 2004.