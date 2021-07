A carregar o vídeo ...

Com apenas 19 anos, Zicky foi uma das figuras da fantástica época da equipa de futsal do Sporting, que ganhou tudo o que havia para ganhar. Fomos conhecer as origens do jovem craque, numa reportagem que pode ler e ver este domingo, no Record Mais. Neste excerto, Zicky recordou o primeiro golo ao serviço dos leões.