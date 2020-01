Zidane: «Conquistar a Champions não é mais fácil do que vencer a La Liga»

A carregar o vídeo ...

Zinedine Zidane não acredita que conquistar a Liga dos Campeões seja, de certa forma, um título mais fácil de alcançar do que o próprio campeonato espanhol. De acordo com o treinador do Real Madrid, ambas as provas têm o seu grau de dificuldade: uma é difícil por exigir maior regularidade - a La Liga -, outra é exigente porque defrontam-se os melhores clubes da Europa. [Vídeo: Omnisport]