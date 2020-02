A carregar o vídeo ...

Zinedine Zidane admitiu, no final do triunfodiante do Atlético Madrid, que não gostou da forma com a sua equipa se apresentou diante do rival, negando atribuir 'as culpas' a Tony Kroos e Isco, os dois jogadores que foram substituídos logo no arranque da 2.ª parte. [Vídeo: Omnisport]