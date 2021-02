Zidane 'explode' com jornalistas: «Digam-me na cara, não pelas costas!»

A carregar o vídeo ...

Os maus resultados do Real Madrid têm originado críticas por parte da imprensa espanhola e um dos principais visados tem sido Zinedine Zidane. Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Huesca, o técnico protagonizou uma das conferências de imprensa mais 'quentes' desde que orienta os merengues e revoltou-se depois de um jornalista o acusar de estar "mais reivindicativo" do que nunca. O francês não se ficou e reagiu de forma 'explosiva'. [Vídeo: Twitter]