A carregar o vídeo ...

O Fenerbahçe não passou de um empate a um golo diante do Antalyaspor, numa partida que acabou por ser para esquecer para Mesut Özil, a estrela da companhia. Para lá de ter falhado um golo cantado, o alemão saiu lesionado com aparente gravidade, após ser travado em falta por Fredy, antigo jogador do Belenenses. O angolano, refira-se, foi o autor do golo da equipa de Antalya.