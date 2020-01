Zion Williamson estreia-se com exibição arasadora na NBA mas não salva Pelicans da derrota

A carregar o vídeo ...

Os adeptos dos New Orleans tiveram de esperar 45 partidas para ver em ação Zion Williamson, número 1 do último draft da NBA que esteve lesionado, mas valeu a pena. O jogador não conseguiu evitar a derrota dos Pelicans diante dos San Antonio Spurs, por 117-121, mas marcou 22 pontos em 18 minutos, 17 deles sem errar um único lançamento no último período. Somou ainda 7 ressaltos e 3 assistências. (Vídeo NBA)