Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco do AC Milan, está no seu país a cumprir a quarentena e tem mantido a forma no Hammarby, clube do qual detém 25 por cento. O jogador, de 38 anos, como se sabe é muito competitivo e fez o gosto ao pé num jogo particular. [Vídeo: Twitter Dplay].