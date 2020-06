Zverev foi a uma festa e Kyrgios arrasa-o: «Fica em casa 14 dias com a tua namorada!»

A carregar o vídeo ...

Alexander Zverev esteve no Adria Tour, torneio organizado por Novak Djokovic onde alguns tenistas acusaram positivo à covid-19, e não respeitou os 14 dias de quarentena, pois. Quem não perdoou foi Nick Kyrgios, conhecido por ser o 'bad boy' do ténis, mas que não se tem cansado de criticar a imprudência de Djokovic e companhia. "Sasha Zverev, outra vez. Quão egoísta podes ser? Se tens a audácia de dizer que que vais isolar-te por 14 dias e que lamentas ter colocado a saúde das pessoas em risco, ao menos tem a audácia de ficar em casa por 14 dias. Fica em casa com a tua namorada por 14 dias", avisa Kyrgios. (Vídeo Twitter)