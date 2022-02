A carregar o vídeo ...

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 no ranking mundial, foi expulso do torneio de Acapulco, no México, depois de perder a cabeça num jogo de pares. O jogador bateu violentamente com a raqueta na cadeira do árbitro, que teve de desviar os pés para não ser atingido. (Vídeo Twitter)