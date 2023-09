Zverev revoltado com espectador do US Open: «Acabou de dizer a frase mais famosa de Hitler»

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Alexander Zverev e Jannik Sinner - que terminou com vitória do tenista alemão em cinco sets e passagem aos quartos de final do US Open - ficou marcado pela expulsão de um espectador, que a dada altura da partida gritou "Deutschland Über Alles" (Alemanha acima de tudo), uma frase marcadamente nacionalista e que era a base do hino da Alemanha Nazi. O tenista germânico não gostou e comentou com o juiz do encontro, James Keothavong, lembrando que aquela "era uma das frases mais famosas de Hitler". "É inaceitável, inacreditável", acrescentou. O juiz, por seu turno, fez questão de identificar o prevaricador e que fosse feita a sua retirada da bancada.