Carrick explica Cristiano Ronaldo no banco no Chelsea-United

Cristiano Ronaldo começa o Chelsea-Manchester United no banco, uma decisão que Michael Carrick explicou antes do jogo. "O Cristiano é talvez o nosso nome mais sonante, mas isto é apenas um plano de jogo. Tive uma boa conversa com ele, onde ele foi espectacular, e decidimos por esta via. É apenas uma decisão de escolher a equipa. Nã creio que seja necessário drama. Todos estão bem, Cristiano incluído. Ele tem sido fantástico com os rapazes, apoiando-os a 100 por cento e mostrando-se pronto a saltar do banco quando e se necessário", disse o técnico interino dos red devils à Sky Sports.