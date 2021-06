Cristiano Ronaldo passou a ser partir desta quarta-feira, com o bis diante da França, a par do iraniano Ali Daei, no maior marcador da história das seleções. O capitão português, de 35 anos, atingiu a incrível marca dos 109 golos e conseguiu apanhar o recorde lendário do avançado asiático, que muitos consideravam inalcançável.