Aí está a Semana Europeia do Desporto: embaixadores explicam importância de participar

Está em marcha até à próxima sexta-feira a 8.ª edição da Semana Europeia do Desporto (SED). Novamente sob o mote ‘#BeActive’ (sê ativo), a iniciativa é promovida pela Comissão Europeia e, em território nacional, conta com a coordenação do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), proporcionando mais de 500 atividades gratuitas em todo o país, incluindo as ilhas, que têm como principal objetivo promover a prática da atividade física e a adoção de estilos de vida saudável junto da comunidade durante todo o ano.