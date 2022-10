Seleção Nacional de andebol em cadeira de rodas prepara o Mundial/Europeu: equipa só pensa no título

A carregar o vídeo ...

Foi em Rio Maior, entre os dias 6 e 9 deste mês, que a Seleção Nacional de andebol em cadeira de rodas deu mais um passo na preparação para a primeira edição do Mundial/Europeu conjunto da modalidade. Uma potência europeia - um ouro e três pratas desde 2015 -, Portugal só pensa no título na prova que será disputada no próximo mês, em Leiria. Record foi saber como decorreu o estágio e esteve à conversa com o selecionador Danilo Ferreira, com os atletas João Jerónimo e Etelvina Vieira e com o mecânico Manuel Sousa.