A carregar o vídeo ...

Numa partida entre Manchester City e FC Porto que ficou marcada por vários momentos quentes, também os homens dos bancos se desentenderam, com algumas trocas de palavras mais acaloradas entre ambos. No final da partida, e quando questionado sobre isso mesmo, Sérgio Conceição justificou-se e deixou críticas à postura de Pep Guardiola no decurso da mesma.