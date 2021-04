A carregar o vídeo ...

O FC Porto defronta o Chelsea esta noite, em Sevilha, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Esta manhã, nas redes sociais, os azuis e brancos mostraram imagens de um pequeno passeio do plantel antes do encontro: "A calma antes da tempestade", escreveram no Twitter [Vídeo FC Porto]