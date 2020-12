A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição disse sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela , nunca ter criticado "um colega por jogar com 10 jogadores atrás da linha da bola". As declaraçõees do trenador do FC Porto foram debatidas na CMTV, com João Malheiro a dar exemplos e a falar em "juízo crítico".