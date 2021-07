A carregar o vídeo ...

O médio Sérgio Oliveira está de férias em Itália, com a namorada, e foi surpreendido por um adepto do Nápoles enquanto nadava numa piscina. O fã dos napolitanos agradeceu ao médio do FC Porto por ter marcado dois golos à Juventus, em Turim, no jogo que ditou a passagem dos dragões aos 'quartos' da última edição da Champions. [Vídeo: Instagram]