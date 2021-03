Adeptos do FC Porto foram apoiar equipa ao hotel com tochas e fogo de artifício

A carregar o vídeo ...

Depois da vitória frente à Juventus, que levou a uma grande onda de apoio à equipa no regresso a Portugal, os adeptos do FC Porto voltaram a dizer presente antes de novo jogo importante, agora frente ao P. Ferreira. Junto ao hotel onde os dragões estão a estagiar, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, o apoio fez-se sentir com fogo de artifício e tochas.