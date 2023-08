Alan Varela fintou até os funcionários do FC Porto que o tinham ido buscar ao aeroporto

A carregar o vídeo ...

Alan Varela já está no Porto a aguardar pela apresentação, depois de ter aterrado durante o dia de hoje no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Ao contrário do que tem sido habitual sempre que chega um reforço para o FC Porto, o médio, de 22 anos, não saiu pela porta VIP do aeroporto, trocando assim as voltas à comunicação social e aos próprios funcionários do clube, que o esperavam.