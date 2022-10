A carregar o vídeo ...

Artur, ex-avançado do FC Porto, vê um Benfica muito superior em relação às temporadas anteriores, elogia o trabalho de Roger Schmidt e avisa Sérgio Conceição, com quem partilhou balneário. Destaca as exibições de águias e dragões na Liga dos Campeões e prevê "um grande espetáculo".