Sérgio Conceição considerou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente, que é difícil o FC Porto cometer tantos erros num jogo como aconteceu naquele que ditou a eliminação da Taça de Portugal perante do Sp. Braga. O treinador dos dragões lembrou que não gosta de perder nem a feijões.