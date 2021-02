A carregar o vídeo ...

"Contar a quem não viu as histórias, as defesas, os jogos e o privilégio que foi ter Alfredo Quintana a defender a nossa baliza": foi assim que o FC Porto divulgou este vídeo nas redes sociais no qual mostra algumas das mais fantásticas defesas do jogador que faleceu esta sexta-feira aos 32 anos [Vídeo Twitter FC Porto]