Do abraço a Conceição ao beijo na testa de Pinto da Costa: as emoções de um adepto de 80 anos em dia especial no Dragão

Os instantes que se seguiram ao apito final do FC Porto-Chaves ficaram marcados por um momento emocionante, quando um adepto do FC Porto, de 80 anos, entrou em campo perante um corredor de jogadores e acabou abraçado a Sérgio Conceição. Os dragões divulgaram, entretanto, mais imagens de Joaquim da Silva Gomes no túnel do Dragão e com Pinto da Costa [Vídeo Twitter FC Porto]