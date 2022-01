Emoção no adeus a Maria Amélia Canossa

A carregar o vídeo ...

Realizou-se esta sexta-fera o funeral de Maria Amélia Canossa, intérprete do hino do FC Porto, que morreu no dia 25 de janeiro aos 88 anos. A missa teve lugar na Igreja das Antas, ao cimo da Alameda do Dragão com vista para o estádio. Além de familiares e amigos mais próximos, a cerimónia contou ainda com o administrador da SAD Luís Gonçalves e o bibota Fernando Gomes em representação do FC Porto, bem como alguns elementos da claque Super Dragões, Fernando Madureira incluído, que prestaram a última homenagem à artista ao cantar o hino do FC Porto no final da missa.