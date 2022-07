Gabriel Veron já está em Portugal: reforço do FC Porto tinha Vítor Baía à sua espera

A carregar o vídeo ...

Gabriel Veron aterrou na tarde desta sexta-feira em Portugal, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, para reforçar o FC Porto de Sérgio Conceição. À sua espera tinha Vítor Baía. Recorde-se que o extremo brasileiro, que ontem referiu estar "muito feliz pelo novo desafio na carreira", deverá assinar contrato com os azuis e brancos até 2027 e custa 10,2 milhões de euros aos cofres do clube.