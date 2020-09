Muitos reforços... e Toni Martínez: Famalicão apresenta o plantel para a nova temporada

A carregar o vídeo ...

Foi com muitos reforços e com... Toni Martínez que o Famalicão apresentou o plantel para a nova temporada. Num vídeo publicado nas redes sociais, esta segunda-feira, o emblema minhoto deu a conhecer as caras que irão estar às ordens de João Pedro Sousa, com a curiosidade de ter incluído o avançado espanhol, que tem sido protagonista de uma 'novela'. Recorde-se que o avançado aguarda uma luz verde para assinar pelo FC Porto.