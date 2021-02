«Não há enquadramento legal para a expulsão de Luis Díaz»

A carregar o vídeo ...

A expulsão de Luis Díaz, avançado do FC Porto, no jogo da 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal, em que os dragões visitaram o reduto do Sp. Braga, continua a motivar muitas dúvidas, críticas e a fazer correr muita tinta na imprensa. Marco Ferreira, especialista Record em arbitragem, explicou este sábado no programa Hora Record, o que é uma falta grosseira e deixou clara a sua leitura.