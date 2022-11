A carregar o vídeo ...

No final do Boavista-FC Porto , Diogo Costa dirigiu-se a uma das bancadas do Bessa para oferecer a sua camisola a um jovem adepto que, durante o jogo da 13.ª jornada, mostrara um cartaz com o pedido. "Nada passa despercebido ao nosso Diogo Costa. E alguém já foi mais feliz para casa", escreveram os dragões na partilha das imagens esta quinta-feira nas redes sociais [Vídeo Instagram FC Porto]