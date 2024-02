O golo ao Shakhtar, a reviravolta histórica e o golo de bicicleta de Ronaldo: Galeno fala sobre a Liga dos Campeões

A carregar o vídeo ...

Galeno deu uma entrevista aos meios oficiais do FC Porto, na qual recordou um dos golos marcados ao Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões. O extremo dos dragões referiu também dois momentos na história da liga milionária que o marcaram: a reviravolta do Barcelona frente ao PSG e o golo de bicicleta de Cristiano Ronaldo no jogo com a Juventus (Vídeo: FC Porto/X).