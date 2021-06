Os cânticos com que os adeptos do Rangers 'mimaram' Fábio Cardoso

A carregar o vídeo ...

Fábio Cardoso vai ser reforço do FC Porto na próxima temporada , depois de a SAD azul e branca e o Santa Clara terem chegado a acordo. O negócio ficou fechado por 2,2 milhões de euros. O central, de 27 anos, chega ao Estádio do Dragão após três épocas nos açorianos, nos quais se afirmou como um dos valores importantes da Liga NOS. No currículo, a sua única experiência no estrangeiro foi no Rangers, camisola que vestiu apenas por 18 vezes e com a qual não conseguiu grande destaque... dentro de campo, porque fora o entusiasmo era este! [Vídeo Youtube]