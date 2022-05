A carregar o vídeo ...

Pepe já só pensa em festejar a conquista do título de campeão nacional com os adeptos do FC Porto nos Aliados. Será a 1.º vez que o celebrará nessa zona com a camisola dos dragões. Até agora só lá foi quando ganhou Liga das Nações pela Seleção Nacional. [Vídeo Instagram FC Porto]