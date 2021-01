A carregar o vídeo ...

O jornalista de Record, Rui Sousa, deixou Sérgio Conceição defensivo e sem palavras, depois de perguntar sobre o tempo útil de jogo no futebol português, algo que já motivou um castigo ao técnico do FC Porto. Sérgio Conceição recebeu a notícia do falecimento de Alex Apolinário, jogador brasileiro do Alverca, e expressou em nome dos dragões as condolências.