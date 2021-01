Sérgio Conceição: «Não podemos querer jogar como o Barcelona, ter jogos a dar 10-0 e depois termos jovens competitivos»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição, que recebeu o prémio Artur Agostinho 2020 - máxima distinção do nosso jornal -, concedeu uma grande entrevista a Record , cuja segunda parte pode agora ler este sábado. Neste excerto, o treinador do FC Porto fala sobre a formação do clube. Uma vez mais imperdível, para ler e ver na edição impressa e no