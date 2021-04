A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão do encontro de amanhã com o Chelsea, em Sevilha, da segunda mão dos quartos-de-final da Champions, onde o FC Porto se apresenta com uma desvantagem de dois golos. O treinador antevê um jogo difícil mas não atira a toalha ao chão.