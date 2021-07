Uribe já se juntou ao estágio do FC Porto no Algarve

A carregar o vídeo ...

Mateus Uribe juntou-se, esta quarta-feira, aos restantes colegas no estágio do FC Porto no Algarve, depois de ter aterrado no Aeroporto de Faro no dia antes . O médio colombiano, que esteve ao serviço da seleção na Copa América, volta a integrar os trabalhos de Sérgio Conceição de preparação para a temporada 2021/2022. Recorde-se que os dragões defrontam a Roma, de José Mourinho, esta noite (20 horas) em mais um jogo de pré-época [Vídeo: FC Porto]