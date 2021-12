A carregar o vídeo ...

Giovanni Sanches atua na formação do Sporting, mais concretamente na E.A.S. Aurélio Pereira. É fã de Pote e mostra enorme qualidade com os dois pés. Este é um dos vídeos disponíveis no ' Football Kids Fair Play ', um projeto que visa dar a conhecer as qualidades futebolistas e humanas dos mais jovens.