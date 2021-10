A carregar o vídeo ...





Santiago Solari perdeu esta madrugada a final da Champions da CONCACAF, mas nem por isso deixou de lado o espírito de desportivismo. No momento em que os jogadores do Monterrey recebiam as medalhas e o troféu, o treinador argentino do América chamou os seus pupilos e 'obrigou-os' a voltar ao relvado para assistir àquele momento. Uma verdadeira lição!