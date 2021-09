Adeptos argentinos voltam aos estádios ano e meio depois: assim está o ambiente no Monumental

A carregar o vídeo ...

Esta noite, mais de ano e meio depois, o público argentino voltará a ter a oportunidade de assistir a um jogo ao vivo e Record está lá para acompanhar tudo. Será no duelo com a Bolívia, de qualificação para o Mundial'2022 e a quatro horas do pontapé de saída o ambiente é este junto do Monumental de Nuñez, aqui trazido pelo jornalista Alejandro Panfil, correspondente do nosso jornal na Argentina.