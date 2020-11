A carregar o vídeo ...

A Liga francesa e a Eleven Sports promoveram uma videoconferência conjunta com Pedro Pauleta e Gelson Martins. O craque do Monaco confessou que falou com Florentino antes do ex-médio do Benfica se mudar para o principado e explicou o que o jovem pode trazer à equipa. Os dois têm sido peças preponderantes do tabuleiro do técnico Niko Kovac.