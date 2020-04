A carregar o vídeo ...

Alisson Becker aproveita a quarentena para manter a forma física em casa e nem mesmo as baixas temperaturas que se fazem sentir em Inglaterra travam o guardião do Liverpool, que deu nas vistas com um lançamento de mãos incrível. Na hora de festejar, Alisson Becker fê-lo à... Cristiano Ronaldo. Vale a pena ver.