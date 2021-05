Confrontos entre adeptos do Man. City obriga PSP a intervir na Ribeira do Porto

A carregar o vídeo ...

Os adeptos ingleses que, durante toda a manhã e tarde, estiveram a beber nas esplanadas da Riberia do Porto, envolveram-se em confrontos ao início da noite. Segundo o Correio da Manhã, dois adeptos do Man. City envolveram-se numa escaramuça e foram separados pela PSP, que rapidamente interveio na situação. Escassos minutos depois os mesmos apoiantes da equipa de Guardiola voltaram a envolver-se em confrontos e obrigaram as autoridades a separá-los novamente. Os adeptos deslocaram-se depois para uma zona mais afastada das esplanadas e, novamente, voltaram a protagonizar momentos de violência. A PSP rapidamente deslocou-se ao local para sanar os ânimos.