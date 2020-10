A carregar o vídeo ...

Nome histórico do futebol espanhol e do Athletic Bilbao, Aritz Aduriz retirou-se na época passada do futebol devido a uma grave lesão. Agora, mercê de uma colaboração entre a MediaPro e a Amazon, é revelado o vídeo que mostra o momento emocionante em que o veterano, de 39 anos, fica a saber que não poderá voltar a jogar. A expressão do ex-internacional espanhol diz tudo...