Fábio Martins segue imparável e marca mais um golaço pelo Al-Shabab

Um dia depois de ser eleito pelo Al-Shabab como o melhor jogador do clube no mês de dezembro, Fábio Martins voltou a fazer das suas e marcou mais um golaço pelo emblema da Arábia Saudita. O extremo português concluiu uma jogada que o próprio começou, com um gesto técnico de grande dificuldade. Um lance que deixou os comentadores televisivos em êxtase.